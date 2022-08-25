Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı

25.08.2022 15:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi kapsamında Başkentte uygulama yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi kapsamında Başkentte uygulama yapıldı.

Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES aracıyla trafik akışını aksatmadan egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan araçlar tespit edildi.

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net Sıfır emisyonunu tüm dünyaya açıkladığını belirterek, bakanlık olarak bu vizyon çerçevesinde çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.

YORUMLAR
500
HAFİF TİCARİ ARAÇ FINDIK BAHÇESİNE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI HAFİF TİCARİ ARAÇ FINDIK BAHÇESİNE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI İzmir'de alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi İzmir'de alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Sakıp Sabancı Bulvarı, İklim Değişikliği, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:40 FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan koltuğa İlker Karagöz oturdu
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
19:07 İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak konuştu: Şerefsizi sarayda ağırladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 22:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement