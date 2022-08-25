Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2053 net Sıfır emisyonunu tüm dünyaya açıkladığını belirterek, bakanlık olarak bu vizyon çerçevesinde çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi kapsamında Başkentte uygulama yapıldı.

Kaynak: AA

Sakıp Sabancı Bulvarı, İklim Değişikliği, Tragger, Güncel, Son Dakika

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