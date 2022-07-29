Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası denetim ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği ve alandan numunelerin alınarak analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gaziantep'te otoyolu kapatan atık çamura ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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