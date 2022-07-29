Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gaziantep'te otoyolu kapatan atık çamura ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gaziantep'te otoyolu kapatan atık çamura ilişkin açıklama Açıklaması

29.07.2022 12:11
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gaziantep'te otoyolu kapatan atık çamura ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası denetim ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği ve alandan numunelerin alınarak analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası denetim ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği ve alandan numunelerin alınarak analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşımın durmasına neden olan atık çamura ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası Bakanlığımız denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Alandan numuneler alınmış olup analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Temizleme çalışmaları gözetimimizde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı Vali Gül, TAG otoyolundaki son durumu açıkladı Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi Atıktan kapanan TAG otoyolu havadan görüntülendi
Kaynak: AA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, İklim Değişikliği, Gaziantep, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gaziantep'te otoyolu kapatan atık çamura ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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