Sinop'ta Millet Bahçesi Projesi kapsamında 13 bin fidan dikilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta Millet Bahçesi Projesi kapsamında 13 bin fidan dikilecek

20.09.2022 17:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sinop'ta hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında 13 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sinop'ta hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında 13 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Kentte geçen yıl temeli atılan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde alanın yeşillendirme çalışmalarına başlandı.

Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, büyük heyecanla tamamlanmasını bekledikleri projenin son aşamasına geldiklerini söyledi.

Projede ilk amaçlarının 2 bin 500 yıllık tarihi surları turizme kazandırmak olduğunu belirten Karaömeroğlu, bu kapsamda alandaki tüm binaları yıktıklarını, tarihi kale surlarını açığa çıkardıklarını anlattı.

Projenin ikinci etabında yeşillendirme çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, "Millet Bahçesi Projesi içinde 5 bin metrekare çim alan var. 13 bin fidan dikimi olacak. 54 farklı türde ağaç dikimi yapacağız. İnsanlar hep, 'Ağaç falan mı kesecekler' diye endişe ettiler. Oysa bu, çevre dostu bir projedir, Daha yeşil Sinop yaratma amaçlıdır." ifadelerini kullandı.

Karaömeroğlu, alandaki tarihi eserlerin sergileneceği bir açık hava müzesi oluşturulması yönünde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Vali Karaömeroğlu, daha sonra Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ile alana ilk fidanın dikimini gerçekleştirdi. ???????

YORUMLAR
500
SİNOP'TA ALEV ALAN KAMYONET YANDI SİNOP'TA ALEV ALAN KAMYONET YANDI Sinop'ta Aniden Alev Alan Araç Söndürüldü Sinop'ta Aniden Alev Alan Araç Söndürüldü
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Millet Bahçesi Projesi kapsamında 13 bin fidan dikilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:20:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Millet Bahçesi Projesi kapsamında 13 bin fidan dikilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement