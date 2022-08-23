Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar için yapılan çalışmalar devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Tuz Gölü'nde yürütülen projenin koordinatörlerinden Prof. Dr. Ahmet Karataş, Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında döşenen 4 kilometrelik su borusuyla Tuz Gölü'nde geçen yıl yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçildiğini bildirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Karataş, yapılan çalışmaları incelemek üzere geldiği Tuz Gölü'nde gazetecilere, Tuz Gölü'ndeki borular yardımıyla verilen suyla flamingolar başta olmak üzere bozkır kartalı ve toy gibi soyu tükenme tehlikesinde olan kuş türlerinin korunmasına yönelik izleme ve araştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tuz Gölü'nün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğini anımsatan Karataş, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle toplu yavru flamingo ölümleri olmuştu. Bu dünyamızın genel bir problemi. Küresel iklim değişikliği, kuraklaşma ülkemizde de özellikle Tuz Gölü havzasında oldukça hissedilir şekilde kendini gösteriyor. Kuraklığa bağlı olarak giderek artan susuzluk nedeniyle bu gibi canlı ölümleri oluyordu. Bu yıl ölümler büyük ölçüde önlenmiş oldu. 'Susuzluk nedeniyle hiç ölüm olmadı' diyebiliriz. Ancak bölgemizde mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi sulu tarımın yoğun olarak yapılması, artan kuyu sayısıyla susuzluk giderek artıyor. Civardaki barajlardan can suyunun daha çok salınması önümüzdeki yıllarda benzer durumların yaşanmaması için Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla yeni alternatif çözümler üretiliyor. Dilerim bundan sonraki yıllarda flamingolarımız ve su kuşlarımız ölmeden gelecek nesillere yetecek kadar bir popülasyon ile varlıklarını sürdürecek."

Yavru flamingo ölümleriyle ilgili vakit kaybedilmeden harekete geçildi

Karataş, geçen yıl kuraklık nedeniyle yaşanan yavru flamingo ölümleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vakit kaybetmeden harekete geçtiğini, bu yıl sevindirici sonuçlar alındığını vurguladı.

Tuz Gölü üzerinde sayımlar ve incelemelerin düzenli şekilde yapıldığını anlatan Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün ve ardından tedbirlerle Bakanımız Murat Kurum'un da talimatlarıyla çalışmalar çok daha titiz şekilde devam ediyor. Yavru sayımız 10 bine yaklaştı. Son uçma aşamasında veya uçmaya yakın olan yavruları tek tek saydığımızda hava fotoğraflarından 9 bin 371 olarak net bir rakam söyleyebilirim. Bu yıl alınan tedbirlerin en önemlisi 4 kilometrelik bir su borusu döşenmesi. Su, Tuz Gölü'nün göl aynası kısmına kadar ulaşıyor ve flamingolar orada besleniyor. Önümüzdeki yıllar daha kalıcı bir çözüm üretilmesi için bakanlığımız çalışılıyor."