Atık kabul tesisine atık bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan ceza verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Atık kabul tesisine atık bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan ceza verilecek

06.10.2022 11:04
Atık kabul tesisine atık bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan ceza verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" kapsamında, limana döndükten sonra atık kabul tesisine 10 gün içerisinde atık bırakmadan sefere çıkan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan idari para cezası uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" kapsamında, limana döndükten sonra atık kabul tesisine 10 gün içerisinde atık bırakmadan sefere çıkan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan idari para cezası uygulanacak.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla artan ve yaygın bir problem olmaya başlayan deniz kirliliğiyle mücadele etmek, denizi kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" hakkındaki genelge düzenlenerek, gemi atıkları sıkı takip altına alındı.

Genelgeyle gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi için kullanılan Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi uygulamaları güncellenerek, Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) adı altında tek bir uygulamada birleştirilerek, bürokrasi azaltıldı.

Gemi atıkları ve yük artıklarının, atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesinden başlayıp bertarafa gönderilmesine kadar olan tüm süreç, Bakanlık ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından anlık ve çevrim içi izlenecek. Böylece gemi kaynaklı oluşabilecek deniz kirliliklerinin önüne geçilecek.

Uygulamaların birleştirilmesiyle atık transfer formu ve mavi kart basımı işlemleri gibi fiziki işlemlerle tekne sahiplerinin yanında mavi kart bulundurma zorunlulukları kaldırılarak, kayıtlar dijital ortama aktarıldı.

İşlemlerin çevrim içi ortamda dijital olarak yürütülmesi ve eş zamanlı takip edilmesi sağlanarak, kağıt ve plastik kart kullanımları da kaldırıldı.

Genelgedeki değişiklikle yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olan gemilerin limana döndükten sonra 48 saat içinde atıklarını atık kabul tesisine bırakma zorunluluğu, 10 güne çıkarıldı. 10 gün içerisinde başka bir sefere çıkmaları halinde atıklarını bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayıp artan oranlarda ihlalin niteliği ve geminin büyüklüğüne göre idari para cezası uygulanacak.

Yeni uygulama ile tekne sahipleri artık en yakın kıyı tesisine gidip ücretsiz olarak sisteme kayıt yaptırabilecek. Sistemin kullanıma açıldığından beri marina, balıkçı barınağı gibi kıyı tesisleri tarafından 97 bin 777 tekne mavi kart kaydı yaptırarak, atık yönetimi takip altına alındı.

YORUMLAR
500
Elazığ haber: Elazığ'da depreme dayanıklı 18 bin 524 konut teslim edildi Elazığ haber: Elazığ'da depreme dayanıklı 18 bin 524 konut teslim edildi Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da depreme dayanıklı 18 bin 524 konut teslim edildi Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da depreme dayanıklı 18 bin 524 konut teslim edildi Belediye Başkanı Kaplan'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret Belediye Başkanı Kaplan'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyaret
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık kabul tesisine atık bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan ceza verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:27 Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Atık kabul tesisine atık bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan ceza verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement