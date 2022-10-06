Atık kabul tesisine atık bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan ceza verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" kapsamında, limana döndükten sonra atık kabul tesisine 10 gün içerisinde atık bırakmadan sefere çıkan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan idari para cezası uygulanacak.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla artan ve yaygın bir problem olmaya başlayan deniz kirliliğiyle mücadele etmek, denizi kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" hakkındaki genelge düzenlenerek, gemi atıkları sıkı takip altına alındı.

Genelgeyle gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi için kullanılan Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi uygulamaları güncellenerek, Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) adı altında tek bir uygulamada birleştirilerek, bürokrasi azaltıldı.

Gemi atıkları ve yük artıklarının, atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesinden başlayıp bertarafa gönderilmesine kadar olan tüm süreç, Bakanlık ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından anlık ve çevrim içi izlenecek. Böylece gemi kaynaklı oluşabilecek deniz kirliliklerinin önüne geçilecek.

Uygulamaların birleştirilmesiyle atık transfer formu ve mavi kart basımı işlemleri gibi fiziki işlemlerle tekne sahiplerinin yanında mavi kart bulundurma zorunlulukları kaldırılarak, kayıtlar dijital ortama aktarıldı.

İşlemlerin çevrim içi ortamda dijital olarak yürütülmesi ve eş zamanlı takip edilmesi sağlanarak, kağıt ve plastik kart kullanımları da kaldırıldı.

Genelgedeki değişiklikle yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olan gemilerin limana döndükten sonra 48 saat içinde atıklarını atık kabul tesisine bırakma zorunluluğu, 10 güne çıkarıldı. 10 gün içerisinde başka bir sefere çıkmaları halinde atıklarını bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayıp artan oranlarda ihlalin niteliği ve geminin büyüklüğüne göre idari para cezası uygulanacak.

Yeni uygulama ile tekne sahipleri artık en yakın kıyı tesisine gidip ücretsiz olarak sisteme kayıt yaptırabilecek. Sistemin kullanıma açıldığından beri marina, balıkçı barınağı gibi kıyı tesisleri tarafından 97 bin 777 tekne mavi kart kaydı yaptırarak, atık yönetimi takip altına alındı.