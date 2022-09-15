Türkiye'de 45 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de 45 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu

15.09.2022 11:04
Türkiye'de 45 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı denetimi tamamlanan 48 bin 250 binaya, QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası yerleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı denetimi tamamlanan 48 bin 250 binaya, QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası yerleştirildi.

AA muhabirinin, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, binalara teknolojik levha verilmesi ve belgenin bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin tasarlanan Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulamasına, geçen yılın ikinci yarısından itibaren geçildi.

Türkiye'nin yapı stoku kalitesini artırmayı, olası afetlerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini amaçlayan ve yapılara "kimlik belgesi" verilmesini sağlayan BKS kapsamında, yapı denetimi tamamlanan binalara QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası takılmaya başlandı.

Bu kapsamda ülke genelinde, 48 bin 250 sertifika levhası, bu yıl içinde denetimi tamamlanan binalara yerleştirildi.

Buna göre, en çok levha takılan il, 4 bin 897 bina ile İstanbul oldu. İstanbul'u 3 bin 586 bina ile İzmir, 3 bin 454 bina ile Antalya, 2 bin 798 bina ile Bursa, 2 bin 573 bina ile Kocaeli ve 1636 bina ile Ankara takip etti.

Bütün kamu yazılımlarına entegre olabilecek şekilde tasarlanan BKS ile hem bina sahipleri hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri binaların teknik ve genel bilgilerine ulaşabilecek.

Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında, binaya yerleştirilen sertifikalardaki bilgilere, "RFID okuyucu" vasıtasıyla 50 metre mesafeye kadar ulaşılabilmesi sağlanacak. Böylece, "bina kat planları", "yapının genel verileri", "yapıda ikamet eden vatandaşlar" gibi hayati bilgilere uzaktan erişilebilecek.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da gelecek dönemde yapılması planlanan değişiklikle, BKS alan yapıların beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesi sağlanacak.

Böylece, yapı tamamlandıktan sonraki aşamalarda ilave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo-dükkan olarak kullanma gibi mevzuata aykırılıklar tespit edilerek, gerekli önlemler alınabilecek.???????

YORUMLAR
500
Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi Sabiha Gökçen Havalimanı harcadıkça kazandıran sadakat programı ISG PORTPAL'ı hizmete sundu Sabiha Gökçen Havalimanı harcadıkça kazandıran sadakat programı ISG PORTPAL'ı hizmete sundu
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 45 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 991 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi
10:45 ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?
10:44 Bakan Nebati, Financial Times'ın, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı" iddialarına Türkiye Ekonomi Modeli üzerinden yanıt verdi
10:43 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
10:30 Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?
10:17 Ablasıyla tartışan eniştesini, yeğenlerinin yanında öldürdü! Savunmasında "Amacım korkutmaktı" dedi
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
10:18 Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor
10:16 ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 11:14:30. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de 45 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement