Bitkisel atık yağlardan havacılık yakıtı üretimi düzenlemesi yolda - Son Dakika
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Bitkisel atık yağlardan havacılık yakıtı üretimi düzenlemesi yolda

30.07.2022 11:14
Bitkisel atık yağlardan havacılık yakıtı üretimi düzenlemesi yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılacak düzenlemeyle bitkisel ve hayvansal atık yağlardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılacak düzenlemeyle bitkisel ve hayvansal atık yağlardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi sağlanacak.

Paris İklim Anlaşması gereği, 2030 yılına kadar karbon emisyonunun azaltılması öngörülüyor. Bu kapsamda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "Havacılık Sektöründe 2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu" kararıyla sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretiminin tüm dünyada önem kazanarak stratejik bir ürün haline gelmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye'de bitkisel ve hayvansal atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlandı ve paydaşların görüşüne açıldı.

Yönetmeliğe, bitkisel ve hayvansal atık yağlardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimine ilişkin hususlar ilave edildi.

Buna göre, bitkisel ve hayvansal atık yağların rafinasyonunda, katma değeri yüksek nitelikli ürünlerin elde edilmesi ve ilave kirlilik oluşturulmaksızın temiz üretim teknolojilerinin kullanılması esas olacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak biodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılabilecek.

Rafinasyon tesislerine "deneme üretimi" zorunluluğu

Yönetmelik taslağı ile Bakanlıktan toplama yetkisi ve geçici faaliyet belgesi alan rafinasyon tesislerinin, bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı için "deneme üretimi" yapması zorunlu hale getirilecek.

Deneme üretiminde ise Bakanlık, il müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi (ODTÜ PAL) yetkililerinin bulunması planlanıyor.

Deneme üretimi sonucunda ODTÜ PAL tarafından sonuç raporu hazırlanarak, Bakanlığa sunulacak.

Üretimin sonuç raporunda, tesise ait iş akım şeması, kütle denkliği, tesisin üretim kabiliyeti, proses koşulları (sıcaklık, basınç, vakum, süre, nihai ürün verimi), tesisin fiili kapasitesi ile yapılan analizlerin sonuçları doğrultusunda tesisin bitkisel ve hayvansal atık yağdan biyodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine ilişkin teknik yeterliliği ve üretilen ürünlerin kalitesi açısından yetkinliği değerlendirilecek.

Öte yandan, yönetmelik taslağında, bitkisel ve hayvansal atık yağların kanalizasyona dökülmemesi, kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması için vatandaşlara, belediyelere, yağ üreticilerine ve rafinasyon tesislerine görevler de verildi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitkisel atık yağlardan havacılık yakıtı üretimi düzenlemesi yolda - Son Dakika

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