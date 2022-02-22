Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yılmaz'dan "gürültü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yılmaz'dan "gürültü" açıklaması Açıklaması

22.02.2022 14:20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yılmaz'dan "gürültü" açıklaması Açıklaması

Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporundaki istatistiklerde Tokat'ta 82 desibel olarak belirtilen ortalama gürültü değerinin güncel olmadığını belirtti.

Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporundaki istatistiklerde Tokat'ta 82 desibel olarak belirtilen ortalama gürültü değerinin güncel olmadığını belirtti.

Yılmaz, gazetecilere, BM Çevre Programı'nın raporundaki istatistiklerde Türkiye'den yer alan Tokat'ta, ortalama gürültünün 82 desibel olduğunun belirtildiğini söyledi.

Bunun bazı basın yayın organlarında yer almasıyla araştırma yaptıklarını belirten Yılmaz, "Raporda Türkiye'den sadece Tokat yer alıyor. Tokat'ın gürültülü bir şehir olduğu imajı verilmiş. Bakanlığımızdaki yetkili birimlerle görüştük. Bu haberin kaynağına ulaşmaya çalıştık." dedi.

Araştırmaları sonucunda 2005 yılında Atatürk Üniversitesinin kara yolları kenarında 65 noktada ölçüm yaptığını, bunu da 2009 yılında İngilizce olarak yayımladığını belirlediklerini anlatan Yılmaz, ancak BM'nin kendisinin yaptığı veya herhangi bir kuruma yaptırdığı ölçüm bulunmadığına dikkati çekti.

İngilizce literatür taraması yaparken Tokat'ın sadece burada çıkması nedeniyle sonuçların güncelmiş gibi yayınlandığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Seneler önceki veriyi güncelmiş gibi açıklamışlar, bu yanlış. Tabii ki BM'nin yayınladığı ne kadar etkili, nerede Tokat'ımıza zarar verir, Bakanlığımız ya da mülki idare nasıl girişimde bulunur. Onu bilemiyorum ama haber, bu rapor güncel değil, Tokat'ımıza çevre yolu da yapılmadan önce yapılmış sonuçlar. Zaten çevre yolunun yapılmasının en büyük nedenlerinden biri, ağır vasıta dediğimiz gürültü yapılacak iş makinelerinin ya da transit geçecek araçların şehirden uzaklaşması, gürültü yapmamasıdır."

Yılmaz, 2005 yılındaki araştırmada da ölçümlerin yüzde 23'ünün standart olarak değerlendirilen 65 desibelin altında çıktığının altını çizerek, "Ortalama taraması 82 desibel çıkmış. Tokat sakin, sessiz bir şehrimizdir. Kesinlikle vatandaşlarımız, Tokat'a gelmek isteyen turistler gürültülü şehir olarak düşünmesinler." ifadesini kullandı.

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Birleşmiş Milletler, Ali Yılmaz, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yılmaz'dan 'gürültü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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