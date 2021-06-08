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Çevre sorunlarına dikkat çekildi - Son Dakika

Çevre sorunlarına dikkat çekildi

08.06.2021 14:52
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Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar'ın, Çevre Haftası toplantısında çevre sorunları ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar'ın, Çevre Haftası toplantısında çevre sorunları ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Çevre Haftası toplantısı, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem'in başkanlığında gerçekleştirildi. Online olarak Eskişehir Eko-Okullarından koordinatör öğretmenler ile Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda Erdem, "Pandemi sürecinde okullarımızın kapalı olması sebebiyle çevre eğitimlerimize uzaktan eğitim yöntemiyle devam ediyoruz. Su, temizlik, hijyen ve sağlıklı yaşamanın çok önemli olduğu bu günlerde öğrenci ve velilerimize uzaktan eğitim yöntemleriyle ulaşarak farkındalığı artırıyoruz. Su, temizlik açısından çok önemli olmasının yanında tarım için çok önemli bir unsurdur. Ülkemizin bazı bölgelerinde tarımsal kuraklığın yaşandığı bu günlerde yer üstü ve yer altı sularının önemi daha fazla anlaşılıyor. Ülkemizdeki 180 büyük ovadan biri olan Eskişehir ovasında tarımsal sulamada yer altı su rezervlerine aşırı yüklenme sonucu ileriye dönük ciddi sulama problemlerinin yaşanacağı gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Derelerimiz, yaylalarımız, ormanlarımız, akarsularımız, göllerimiz ve ovalarımız vb. doğal değerlerimize gözümüz gibi bakıp korumalıyız" dedi.

Toplantıda Odunpazarı ilçesi 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu koordinatör öğretmeni Reyhan Tuna yaptığı sunumda, "Eko-Okullar Programı geri dönüşüm, gereksiz tüketimin azaltılması, yeniden kullanım, kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemi konusunda farkındalığın artmasına katkıda bulunmasının yanı sıra kurum ve kuruluşlarda uygulanan 'Sıfır Atık' projesine de önemli katkı sağlamaktadır. Okullarımızda yürüttüğümüz; e-Twinning, Erasmus, TÜBİTAK, çevre projelerinde Eko-Okullar Programı bizlere ilham kaynağı oluyor" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ise belediye binası yerleşkesinin bulunduğu alanın yanında oluşturulan Yeryüzü Ekoloji Okulu'nun, öğretmenlerin öğrencileri ile bir araya gelerek deneysel ve gözlemsel çevre etkinlikleri yapabilecekleri bir alan olduğunu belirtti.

İl koordinatörü Nadir Erdem toplantının sonunda bu eğitim-öğretim yılı sonunda Eskişehir'de 12 okulun daha Uluslararası Yeşil Bayrak ödülünü aldığını belirtti. Erdem, toplamda 29 okulda Yeşil Bayrak dalgalandığını Eko-Okullar Programının yürütülmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Tepebaşı Belediyesi'nin verdiği desteğin kendileri açısından çok değerli olduğunu, okul idarecileri ve okul koordinatörlerine çalışmalarını büyük bir özveri ile devam ettirdikleri için yürekten teşekkür ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Çevre sorunlarına dikkat çekildi
Çevre sorunlarına dikkat çekildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çevre sorunlarına dikkat çekildi - Son Dakika


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