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Çevre sorunlarının çözümü bu şurada konuşuldu - Son Dakika

Çevre sorunlarının çözümü bu şurada konuşuldu

03.11.2021 11:04
Çevre sorunlarının çözümü bu şurada konuşuldu

Büyükşehir'in düzenlediği çevre şurasında 13 farklı konu başlığı altında sorunlar ele alınıp, çözüm önerileri sunulurken, Kocaeli'nin çevre projeleri örnek gösterildi.

Bilim dünyası, yönetim kadroları ve halkın katılımıyla meydana gelen ortak akılla; Kocaeli'nin gelişmesi, markalaşması, akıllı ve mutlu şehir olması için uygulanabilir politikaların oluşturularak hizmete sunulması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi" bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı büyük ilgi gördü. 13 başlıkta çevre sorunlarının ele alındığı çalıştayda, çözüm önerileri de ortaya konuldu. Şuraya katılanlar, Büyükşehir'in çevreyle ilgili yatırım ve projelerinin öncü ve örnek olduğunu ifade etti.

13 AYRI BAŞLIKTA ODAK ÇALIŞMA GRUBU

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Çevre Şurası ve Çalıştayı kapsamında günümüzde gittikçe artan çevre sorunları ve bu sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri 13 ayrı başlıkta ele alındı. 13 ayrı odak çalışma grubu oluşturulan çalıştayda İklim Değişikliği Azaltım, İklim Değişikliği Uyum, Yerel Ulaşım,Sürdürülebilir Arazi Kullanımını Kapsayan Kentsel Yeşil Alanlar, Doğa ve Biyoçeşitlilik, Hava Kalitesi, Çevresel Gürültü ve Titreşim Kalitesi, Atık Üretimi ve Yönetimi, Su ve Atıksu Yönetimi, Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İş, Enerji Performansı, Entegre Çevre Yönetimi ve İzmit Körfezi ele alındı. Çevreyle ilgili söyleyecek sözü olan herkes görüşlerini dile getirerek, öneri ve fikirlerini sıraladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EYLEM PLANI

13 farklı konu başlığı altında yapılan çalışmalardan önemli sonuçlar elde edildi. Akademisyenler tarafından titizlikle hazırlanacak sonuç bildirilerinin 'Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı'nın altyapısını oluşturması hedefleniyor. İlerleyen dönemlerdeki hedef ise Avrupa Yeşil Başkentler için başvuru yapılması.

İSLAMOĞLU: KOCAELİ'DE DOĞA VE TURİZM POTANSİYELİ VAR

Öte yandan şurayı yorumlayan gazeteci ve doğa aktivisti Güven İslamoğlu, ''Çevre konularına kısa değil uzun vadeli bakmak gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bunu çok açık olarak söyledi. 10 yıl, 50 yıl,100 yıl sonrayı planlamaya ihtiyaç var. Dünyayı kirletmeye devam ediyoruz ama hala harekete geçmiyoruz. Kocaeli deyince insanları sanayi şehri olarak görülüyor ama Kocaeli'de bir doğa var, turizm potansiyeli var. Kocaeli'de korunmuş alanlar var, bunun geleceğe taşınması gerekiyor. Böylece sanayiyle doğa iç içe geçmiş olur. Kalkınırken doğayı göz ardı etmemek lazım. Kocaeli bunu başaracak güce sahip. Kocaeli'deki firmaların da doğaya yatırım yapması gerekiyor. Çevre demek sağlıklı yaşamak demek. Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir ortam çok önemli'' dedi.

PROF. YONAR: KOCAELİ ÖNCÜ VE ÖRNEK OLUYOR

Programın açılışında bir sunum gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Yonar ise şurayla ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı; ''Bireyden topluma ve dünyaya yansımalar söz konusu, farkında olmadan yaptığımız işlerin bedelini sellerle ve yangınlarla acı bir şekilde ödüyoruz. Tüketime çok dikkat etmek gerekiyor. Soframıza gelen ürünlerin ne şartlarda geldiğini anlatmak gerekiyor. Minimal yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Başkaları yönetsin demek yerine herkes kendi sorumluluğunu bilerek elini taşın altına koyması gerekiyor. Yıllar önce Ankara'da yaşıyordum, İstanbul'a giderken Kocaeli'den geçiyorduk, koku beni çok rahatsız ediyordu. Şimdi işler çok değişti. Kocaeli sanayiyle birlikte çevreyle barışık bir şehir olmaya başladı. Çünkü çok ciddi yatırımlar var. Pek çok konuda Kocaeli örnek ve öncü oluyor.''

CEBBARİ: KOCAELİ, MAVİ BAYRAK'TA ÖRNEK ŞEHİR

Şuraya katılım sağlayan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, ''Öncelikle Başkanımız Büyükakın ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çevreyle ilgili konuların katılımcılık anlayışıyla STK'ların görüşleri de değerlendirilerek, akademisyenlerin katılımıyla ele alınmasını çok değerli buluyorum. Ortada sorun varsa hep beraber çözeceğiz. Birlikte hareket edebilmek için çözümleri birlikte bulmalıyız. Şurayı çok önemli buluyorum ve diğer belediyelere tavsiye ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılından bu yana mavi bayrak çalışmalarını yürütüyor. 2021'de 7 mavi bayraklı plajıyla Kocaeli, Marmara'da örnek bir şehirdir. Mavi bayrakta olmazsa olmaz koşulumuz deniz suyunun temizliğidir. Mavi bayrak mükemmel yüzme suyunu ifade ediyor. Buradan da Kocaeli'nin denize çok önem verdiğini görebiliriz'' ifadesini kullandı.

Çevre sorunlarının çözümü bu şurada konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak, Yatırım, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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