Son Dakika Haberleri: Çevre Teknolojileri Buluşmasına 84 Ülkeden 10.467 Ziyaretçi

Çevre Teknolojileri Buluşmasına 84 Ülkeden 10.467 Ziyaretçi

12 dakika önce

İstanbul, çevre konusunda çok önemli bir fuarı geride bıraktı. Avrasya'nın en büyük çevre teknolojileri fuarı IFAT Eurasia, 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

Çevre Teknolojileri Buluşmasına 84 Ülkeden 10.467 Ziyaretçi, System.String[]

IFAT Eurasia, bu yıl da sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer aldı. 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen,atık yönetimi ile ilgili en son teknolojilerin sergilendiği IFAT Eurasia 2019, Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı, 3 salonda 226'sı uluslararası olmak üzere 339 firmanın, 84 ülkeden 10.467 ziyaretçi ile buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ülkemizde 3'üncü kez düzenlenen organizasyon, gerçekleşen ticari faaliyetlerle de ülkemize ekonomik anlamda olumlu katkılar sağladı.

Fuarda çevre sorunlarına yönelik çözümler öneren teknolojiler sergilenirken, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Uluslararası Çevre Konferansı 'IREMCON' ve IFAT Forum programlarında yapılan sunumlar ile sektörün geleceği ele alındı.

Brezilya'dan Güney Kore'ye, Kanada'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyadan gelen katılımcı firmalar, bireysel ziyaretçilere ek olarak, İran, Kazakistan, Lübnan, Makedonya, Romanya, Rusya, Tunus ve Yunanistan'dan gelen delegasyonlar ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın organizasyonunda düzenlenen alım heyetleri ile IFAT Eurasia çatısı altında buluştu.

ULUSLARARASI KATILIM YÜZDE 60 ARTTI

2017 yılına göre uluslararası katılımın yüzde 60 arttığına dikkat çeken IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, " Organizasyon, Türkiye'de gelişmekte olan çevre teknoloji sektörünün tam anlamıyla bir pazar haline gelmesine önemli katkıda bulunurken, inovasyon ürünleri ile de büyük ilgi gördü. Ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen sektör profesyonelleri, önemli iş bağlantıları kurdular. Sektörün büyümesi hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak, hem de çevre sorunlarımıza çözüm bulma aşamasında yol gösterici olacak " dedi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:10 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Güncel
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