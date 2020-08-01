Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir grup genç, çevre temizliğine dikkat çekmek için ormanlık ve mesire alanlarında çöp topladı.

Erdemli ilçesinde çevre temizliğine ve ormanların korunmasına yönelik çalışmalar yürüten bir grup genç, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek Kayacı Mahallesi'nde buluştu. 40 dereceyi aşan sıcaklara aldırış etmeyen gençler, çöpleri temizleyerek topluma mesaj verdi. Gönüllü gençlerden Muhammet İçel, doğadan koparılmış olan alanları çöplerden arındırarak tekrar doğaya kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Erdemli'de böyle bir akım başlattık. İnşallah Mersin ilimize yayılır ve her yer tertemiz olur" dedi.