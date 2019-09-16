Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar

Rize'de, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Vali Kemal Çeber, Rize Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, insanların doğayı kirletmemesi ve bu konuda daha özverili davranması gerektiğini söyledi.

Rize'nin güzel bir il olduğunu belirten Çeber, "Mükemmel bir doğamız, harika bir çevremiz var. Bunu bozmazsak ve kirletmezsek dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz." dedi.

Çeber, yaylalara ve yollara çıktıklarında çöpleri gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eminim benim gibi bundan herkes rahatsız oluyor. Ayder, Çağrankaya ve Pokut yaylalarını gördüğüm zaman yol için gelenlere 'Ne olur, oraya yol yapmayalım.' diyesim geliyor çünkü yol yaptığımız zaman maalesef bilinçsiz, duyarsız, çevresini, doğasını ve geleceğini düşünmeyen insanlar gittiği zaman oraları kirletiyor. Biz bununla mücadele edeceğiz."

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise yapacakları bir saatlik etkinliğin, Rize'yi temizlemiş olmayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Eğer bu farkındalığı davranış haline getirilebilirsek o zaman Rize'mizi temizlemiş olacağız. 'Temizlemek bizim görevimiz değil, bizim işimiz değildir' diyenlere rastlayabilirsiniz. Biz zaten belediye olarak bu sokakları, bu caddeleri, mahallelerimizi ve Rize'mizi temizleyeceğiz ama kirletmeme gibi bir sorumluluğumuz var. Bütün herkese bir sorumluluk düşüyor, o da kirletmemek."

Daha sonra, Vali Çeber, Belediye Başkanı Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve yaklaşık 300 öğrenci, meydandan başlayarak Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'na kadar çöp topladı.