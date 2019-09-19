Son Dakika Haberleri: Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar
Son Dakika Güncel Haber

Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar

1 saat önce

İzmir'de Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar, System.String[]

İzmir'de Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlikte kapsamında eldiven giyen öğrenciler, gruplara ayrılarak okulun çevresindeki çöpleri topladı.

Öğrenciler daha sonra konuya ilişkin drama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmayı organize eden felsefe öğretmeni Nesrin Karaduman, insanların doğayı kirletmemesi ve bu konuda daha özverili davranması gerektiğini belirterek desteklerinden dolayı Okul Müdürü Kenan Kılıç'a teşekkür etti.

Menemen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı
Müge Anlı'da, 38 yıldır annesini göremeyen Aysel Tekintongaç canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğdu Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı Şevket Çoruh ve arkadaşına saldırıp, restorana zarar veren kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]