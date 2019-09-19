Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar
1 saat önce
İzmir'de Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:52 Kaynak: AA
İzmir'de Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Etkinlikte kapsamında eldiven giyen öğrenciler, gruplara ayrılarak okulun çevresindeki çöpleri topladı.
Öğrenciler daha sonra konuya ilişkin drama çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmayı organize eden felsefe öğretmeni Nesrin Karaduman, insanların doğayı kirletmemesi ve bu konuda daha özverili davranması gerektiğini belirterek desteklerinden dolayı Okul Müdürü Kenan Kılıç'a teşekkür etti.
Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı Müge Anlı'da, 38 yıldır annesini göremeyen Aysel Tekintongaç canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğdu Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı Şevket Çoruh ve arkadaşına saldırıp, restorana zarar veren kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı