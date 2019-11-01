Çevre Temizlik Vergileri ile Temizliğe Yatırım ve Hizmet

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi parklarına ve yaya yollarına kullanılmak üzere vakumlu yol süpürme aracı satın alındığını söyledi.



Melikgazi ilçesinin 58 mahallesi bulunduğunu ve çok geniş bir alanda hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle şehir merkezi yani çarşı bölgesinde vakumlu yol süpürme aracına ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle satın alındığını belirtti.



Çarşı merkezinde temiz çevreye büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili şunları kaydetti:



"Kayseri'nin alış veriş merkezi ve ticaretin kalbi Melikgazi ilçesinde atıyor. Gündüz çarşı bölgesinin daha kısa sürede daha etkin ve verimli bir temizlik yapması adına, vakumlu yol süpürme aracı satın almak için ihale yapıldı. Şasi kamyon üzerine monteli vakumlu yol süpürme aracına monteli 18 tonluk, 6-8 metreküp çöp hazneli olup TSE belgelidir. Bu araç çevre temizlik vergileri ile satın alındı. Vatandaşlardan toplanan vergiler yine vatandaşımıza hizmet olarak geri döndü. Çevre ve halk sağlığına büyük önem verdiğimizi bir kez daha çalışmalarımız ile ortaya koyuyoruz." - KAYSERİ