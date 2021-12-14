Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, metal sanayi bölgesinde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu bölgede sokaklarda ve ara yollarda geçişi de etkileyen ve vatandaşların da bu sebeple sıkça şikayette bulunduğu hurda araçlar, ekipler tarafından tek tek tespit edildi.

Hurda araçlar, hafta sonu yapılan çalışma ile bulundukları yerlerden kaldırılarak metal sanayi bölgesindeki sokaklar temizlendi. 26 adet hurda aracı kaldıran ekipler, bu araçları hurda araç parkına çekti. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehrin genelinde hurda araçlarla ilgili belirli aralıklarla aynı uygulamanın yapılacağı ifade edildi.