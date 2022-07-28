HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi indirdi - Son Dakika
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HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi indirdi

28.07.2022 14:32
HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi indirdi

Çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi akıllı telefonlarını yükledi.

Çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi akıllı telefonlarını yükledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara, karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü, 81 il ve ilçelerde ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri kuruldu.

Hem suçların önüne geçmek hem de vatandaşların konuya duyarlılığını arttırmak için ise Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile ortak yapılan çalışma sonucu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması 28 Temmuz 2020'de hayata geçirildi.

Polis ekipleri, hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılması gereken suçların ihbarını anlık olarak HAYDİ uygulaması üzerinden alarak müdahale ediyor.

HAYDİ uygulamasını, faaliyete geçtiği tarihten itibaren 218 bin kişi akıllı telefonlarına yükledi. Bu kapsamda, uygulama üzerinden 43 bin 484 kişi ihbarda bulundu.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü, Haberleşme Daire Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi indirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi indirdi - Son Dakika
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