"Çevre ve Sanat Günleri" 7 Eylül'de başlayacak

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen "Çevre ve Sanat Günleri" 7-8 Eylül'de yapılacak.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek "9. Kum Zambakları Festivali", "6. Uluslararası Emin Turan Kumda Sanat Şenliği", "Hurdadan Sanat" ve "3. Sarıyer Heykel Sempozyumu", Kilyos Plajı, Kilyos Meydanı ve Amfi Tiyatro'nun da içinde bulunduğu çeşitli mekanlarda sanatseverlerle buluşacak.

İklimsel sorunlar, doğa ve geri dönüşüm konularının ele alınacağı iki gün süren etkinlikte, atıklardan yapılan heykelleri içeren sergilerin yanı sıra Türkiye'deki kum zambaklarının korunmasına ilişkin forum düzenlenecek.

Bu yılki teması "Bin Bir Tepe İstanbul" olan etkinliğe katılacak 50'yi aşkın sanatçı, kumdan sanat eserleri meydana getirecek.

Beş gönüllü sanatçı da çevreye duyarlılık ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla Sarıyer Belediyesi şantiyelerinden alınan hurdalardan oluşturacakları çeşitli eserleri etkinlik kapsamında sergileyecek.