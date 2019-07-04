Çevre ve şehircilik alanında önemli değişiklikler hayata geçiyor

TBMM Genel Kurulda kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunla, kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanındaki bir dizi önemli değişiklik hayata geçiyor.

TBMM Genel Kurulda kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunla, kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanındaki bir dizi önemli değişiklik hayata geçiyor.

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