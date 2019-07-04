Son Dakika Haberleri: Çevre ve şehircilik alanında önemli değişiklikler hayata geçiyor
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Çevre ve şehircilik alanında önemli değişiklikler hayata geçiyor

28 dakika önce

TBMM Genel Kurulda kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunla, kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanındaki bir dizi önemli değişiklik hayata geçiyor.

Çevre ve şehircilik alanında önemli değişiklikler hayata geçiyor, System.String[]
TBMM Genel Kurulda kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunla, kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanındaki bir dizi önemli değişiklik hayata geçiyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:37 
Ekonomi
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