- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Binpınar: "Çevre meselesi aslında bir önleyici hekimlik... - Son Dakika

- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Binpınar: "Çevre meselesi aslında bir önleyici hekimlik meselesidir"

"Bir ülkede ne kadar çok hasta varsa o kadar çok çevre ile ilgili tedbire uyulmamış demektir"

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Binpınar, "Çevre meselesi aslında bir önleyici hekimlik meselesidir. Yani siz ne kadar çok çevreye yatırım yaparsanız o kadar çok hastaneye yatırım yaparsınız" dedi.

Birleşmiş Milletler'in 74'üncü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de ilk defa "Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü" kutlamaları yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek kutlamalar kapsamında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan en üst düzey katılımla özel bir oturum gerçekleştirildi. 81 ilden 200'e yakın davetlinin online olarak katıldığı oturumda hava kalitesi, çevre, sağlık ve toplumsal farkındalık açısından ele alındı.

"Bir ülkede ne kadar çok hasta varsa o kadar çok çevre ile ilgili tedbire uyulmamış demektir"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Binpınar, online toplantıda yaptığı konuşmasında "Gelecek nesillere, temiz hava, temiz su ve temiz toprak bırakamazsak o nesillerin yaşama şansı bu dünyada yok. Aslında bunun da örnek olarak baktığımızda iklim değişikliklerini ve hava kirliliğini görüyoruz. Bunların sınır tanımadığını da biliyoruz. Yani herhangi bir ülke çevre ile ilgili tedbirler almadığı takdirde, almadığı tedbirler, su yoluyla, hava yoluyla, topraktan aldığı gıda yoluyla başka ülkelere de taşınabilir. Bu virüslerin de aslında tamamının arkasında çevre kirliliği var. Bir ülkede ne kadar çok hasta varsa o kadar çok çevre ile ilgili tedbire uyulmamış demektir. Bazı ülkelerde öyle virüsler var ki, virüslerin çıktığı yerlere bakıyorsun, çevre kirliliği noktasında inanılmaz alarmlar verdiğini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Çevre meselesi aslında bir önleyici hekimlik meselesidir"

Çevre temizliği ve kirliliğin önüne geçmenin çok önemli olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Binpınar, "Ebola virüsünün çıktığı ülkeye baktığınızda altyapı noktasında hiçbir tedbir alınmadığını, kanalizasyon sisteminin olmadığını, çöplerin düzenli olarak toplanamadığını ve çevre ile ilgili tedbirler alınmayınca da virüslerin ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla çevre meselesi aslında bir önleyici hekimlik meselesidir. Yani siz ne kadar çok çevreye yatırım yaparsanız o kadar çok hastaneye yatırım yaparsınız. O kadar az hasta olur ya da o kadar az sağlık sistemine harcama yaparsınız. Ama bu bir ülkenin meselesi değildir. Küresel bir meseledir ve küresel bir çözüm, ortak bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bununla ilgili Avrupa Konsoloslarımıza şunu söylüyoruz, bu tarz projelerde, çevre ile ilgili projelerde kesintiye gitmeyin. Çünkü biz burada havayı, suyu ve toprağı kirletirsek, Akdeniz'i kirletirsek bu neticede size de gelecektir. Cezalandırmayı bize yapamazsınız diyoruz. Yaparsanız kendinizi cezalandırmış olursunuz. Bizim insanlarımıza vize koyabilirsiniz ama bizim kirliliğimize vize koyamazsınız. Biz kirletmek de istemiyoruz o yüzden hep beraber finansal mekanizmaları cezalandırma aracı olarak kullanmamamız gerekiyor. Özellikle çevre meselesinde bize destek olmanız ve altyapı noktasında, Türkiye'nin çevre ile ilgili altyapısına, Avrupa Birliği'ne aday ülke olmamız vasıtasıyla daha fazla yatırımı buraya yapmamız sizin sağlığınız ve sizin çocuklarınızın sağlığı için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz zaten kendi imkan ve kabiliyetlerimizle çok önemli projeler yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Online gerçekleşen programda katılımcılara, interaktif eğitimlerin yanı sıra çevre kirliliği hakkında önemli bilgiler verildi.