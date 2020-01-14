Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan, Başkan Acar'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Acar, verdikleri desteklerden dolayı Birpınar ve Ecel'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından Birpınar ve Ecel, Acar ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini inceledi.

Birpınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ile Acar'a ziyarette bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar 'ı ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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