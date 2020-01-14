Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan, Başkan Acar'a ziyaret - Son Dakika

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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan, Başkan Acar'a ziyaret
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Birpınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ile Acar'a ziyarette bulundu.
Ziyaretin ardından Birpınar ve Ecel, Acar ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini inceledi.
Başkan Acar, verdikleri desteklerden dolayı Birpınar ve Ecel'e teşekkürlerini iletti.
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