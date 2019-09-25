Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Şırnak'ta

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Beraberinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen kente gelen Varank, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Varank, valilik toplantı salonunda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutları inceleyen Varank, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan Kent Park Projesi ile otogar, iş yerleri ve doğal gaz çalışmalarını inceledi yetkililerden bilgi aldı.

Varank, kente yapımı süren TOKİ ve diğer çalışmaların hızlandırılması için yüklenici firmalara talimat verdiği öğrenildi.