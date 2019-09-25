Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Şırnak'ta
Son Dakika Güncel Haber

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Şırnak'ta

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Şırnak'ta, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Beraberinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen kente gelen Varank, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Varank, valilik toplantı salonunda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutları inceleyen Varank, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan Kent Park Projesi ile otogar, iş yerleri ve doğal gaz çalışmalarını inceledi yetkililerden bilgi aldı.

Varank, kente yapımı süren TOKİ ve diğer çalışmaların hızlandırılması için yüklenici firmalara talimat verdiği öğrenildi.

Fatma Varank, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemekte Emine Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı broşu dikkat çekti Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti Trump'tan Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklama: Baskı yoktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 21:26:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Şırnak'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]