Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Keban'da incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Keban'da incelemede bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Keban'da incelemede bulundu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Elazığ'ın Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Keban'da incelemede bulundu, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Elazığ'ın Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçedeki temasları kapsamında Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı ziyaret eden Suver, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Suver daha sonra beraberinde Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ile Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Kadir Demirelli ile görüştü.

Keban Barajı Hidroelektrik Santraline geçen Suver, HES İşletme Müdürü Etem Camcı ile görüştü. Suver, çocukluk yıllarının Keban'da geçtiğini belirterek, "Babam Keban Barajı'nın inşasında çalıştı. Çocukluğumun 10 güzel yılı burada geçti. Çocukluk anılarım canlandı." dedi.

Bakan Yardımcı Suver, ilçedeki bazı tarihi mekanları da gezdi.

Hasan Suver, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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