Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı: İstanbul'da 10 bin toplanma alanımız var
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Çevre ve Şehircilik Bakanı: İstanbul'da 10 bin toplanma alanımız var

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki toplanma alanlarıyla ilgili, "Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor" açıklanmasında bulundu İBB Başkanı İmamoğlu, "Acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır" demişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı: İstanbul'da 10 bin toplanma alanımız var, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki toplanma alanlarıyla ilgili, "Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor" açıklanmasında bulundu.


Millet bahçelerinin aynı zamanda depremde toplanma alanı olduğunu vurgulayan Kurum, "Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur" dedi.

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Murat Kurum, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:46 
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