Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kural, Cumartesi Karabük'te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kural, Cumartesi Karabük'te

1 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuru, 5 Ocak Cumartesi günü Karabük'e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kural, Cumartesi Karabük'te, System.String[]
AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuru, 5 Ocak Cumartesi günü Karabük'e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Pati Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, İlçe Belediye başkanları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyarette bulundu. Ziyarette kentin sorunları ve projeleri hakkında bilgiler verdiklerini kaydeden Altınöz, Bakan Kurum'un Cumartesi günü kente gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunacağının ifade etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Murat Kuru, Murat Kurum, Karabük, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:43:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kural, Cumartesi Karabük'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]