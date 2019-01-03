Çevre ve Şehircilik Bakanı Kural, Cumartesi Karabük'te

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuru, 5 Ocak Cumartesi günü Karabük'e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuru, 5 Ocak Cumartesi günü Karabük'e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.



AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Pati Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, İlçe Belediye başkanları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyarette bulundu. Ziyarette kentin sorunları ve projeleri hakkında bilgiler verdiklerini kaydeden Altınöz, Bakan Kurum'un Cumartesi günü kente gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunacağının ifade etti. - KARABÜK

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