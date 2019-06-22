Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (1)- İSTANBUL
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (1)- İSTANBUL

41 dakika önce

- Ziyaretten detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.

- Ziyaretten detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (1)- İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:08 Kaynak: AA
Bağcılar, Murat Kurum, Güncel
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