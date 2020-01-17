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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru...
11 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
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