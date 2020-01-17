Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 209 bin başvuru... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru...

11 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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