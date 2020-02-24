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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar."
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