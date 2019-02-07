Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "13 Yaralı Vatandaşımız Var, Hamdolsun Hepsinin Sağlık Durumu İyi...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "13 yaralı vatandaşımız var, hamdolsun hepsinin sağlık durumu iyi gözüküyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:01 Kaynak: AA
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