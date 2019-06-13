Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor.

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:46 Kaynak: AA
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