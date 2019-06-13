Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor.
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul
1 milyon 747 bin, İzmir
811 bin 452, Ankara
da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira."
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