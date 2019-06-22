Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (2)- İSTANBUL
1 saat önce
- Ziyaretten detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:01 Kaynak: AA
- Ziyaretten detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar
Belediyesini ziyaret etti.
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