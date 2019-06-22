Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (2)- İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (2)- İSTANBUL

1 saat önce

- Ziyaretten detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.

- Ziyaretten detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (2)- İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Bağcılar, Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:26:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (2)- İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]