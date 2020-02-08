Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı.

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı."

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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