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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı.
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı."
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