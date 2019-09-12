Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında."
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