Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2019'dan Önce Yıllık 30-35 Milyar Adet Plastik Poşet...
2 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2019'dan önce yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz kişi başına 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025'te 40'a düşürmek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum: "2019'dan önce yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz kişi başına 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025'te 40'a düşürmek."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:56 Kaynak: AA
Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz
Son dakika! Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı
Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi