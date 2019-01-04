Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2019'dan Önce Yıllık 30-35 Milyar Adet Plastik Poşet...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2019'dan Önce Yıllık 30-35 Milyar Adet Plastik Poşet...

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2019'dan önce yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz kişi başına 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025'te 40'a düşürmek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2019'dan önce yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz kişi başına 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025'te 40'a düşürmek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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