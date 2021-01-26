Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2021 İklim Uyum Zirvesine çevrim içi katıldı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2021 İklim Uyum Zirvesine çevrim içi katıldı Açıklaması

26.01.2021 15:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2021 İklim Uyum Zirvesine çevrim içi katıldı Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, "İklim değişikliğine uyum sağlamak, en az sera gazı emisyon azaltım faaliyetleri kadar önemlidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, "İklim değişikliğine uyum sağlamak, en az sera gazı emisyon azaltım faaliyetleri kadar önemlidir." dedi.

Bakan Kurum, Hollanda'nın ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen 2021 İklim Uyum Zirvesi Bakanlar Diyaloğu bölümünde konuştu.

"Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektedir." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğine uyum sağlamak, en az sera gazı emisyon azaltım faaliyetleri kadar önemlidir. Bu kapsamda, İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planlarını 2030 ve 2050 hedefleriyle güncelliyoruz. Katılımcı bir yaklaşımla taslak iklim değişikliği kanunu çalışmaları hazırlığındayız. Bu kanunda uyum konusunu detaylı bir şekilde düzenliyoruz."

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan sel ve heyelan gibi afetlerdeki kayıpları en aza indirmek için Türkiye'nin 7 bölgesinde hazırlanan "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları"nı tamamladıklarını anlatan Kurum, iklim değişikliğinde uyuma yönelik tedbirlerin yerel düzeyde de uygulanması için 30 büyükşehir belediyesi ile "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları"nın mevzuat ve teknik kılavuz çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Geri kazanım oranını yüzde 35'e ulaştırmayı hedefliyoruz"

Enerjide temiz üretime öncelik verdiklerine işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Kurulu elektrik enerjisi gücümüzün yüzde 52'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Bu oranı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde dünyanın en kapsamlı çevre projelerinden biri olan 'Sıfır Atık Projesi'ni hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yaygınlaştırmak için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Döngüsel ekonominin temelini teşkil eden 'Sıfır Atık Projesi' ile yüzde 13 olan geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e ulaştırmayı hedefliyoruz.

Ülkemizdeki korunan alan büyüklüğümüzü OECD kriteri olan yüzde 17'ye çıkarmak için 22 ekolojik koridor ve yeşil hat oluşturuyoruz. 81 ilimizde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığımız 'Millet Bahçeleri Projesi' ile şehirlerimizin yeşil alan altyapısını geliştiriyoruz. Türkiye iklim değişikliği konusunda yaşanabilir bir dünya için her ölçekte imkanları çerçevesinde tüm katkısını sunmaya devam edecektir."

Murat Kurum, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2021 İklim Uyum Zirvesine çevrim içi katıldı Açıklaması - Son Dakika


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