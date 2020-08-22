Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (1) - Son Dakika

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye " programına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un konuşması

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:16

Kaynak: AA

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