Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:16
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, '2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye' programına katıldı (1) - Son Dakika
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