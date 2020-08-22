Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (5)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Alana canlı bağlantı Alandan görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Alana canlı bağlantı
Alandan görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:45
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, '2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye' programına katıldı (5) - Son Dakika
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