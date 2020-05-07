Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah yeni Siirt için 2023'ün Siirt'i için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda biz de bakanlık olarak üstümüze düşen görevleri yapmaya gayret göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, video konferansla gerçekleştirilen Siirt İl Değerlendirme Toplantısına ilişkin video paylaştı.

Paylaşımında, Siirt'e son 18 yılda 9 milyar liralık yatırım yapıldığını bildiren Kurum, "2023'ün Siirt'i için yerel yönetimlerimizle birlikte el ele vererek çalışacak, son 18 yılda olduğu gibi şehrimizi yeni yatırımlarla kalkındırmaya devam edeceğiz. Toplantımızda aldığımız kararların ve başlattığımız projelerin Siirt'imiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin Siirt'i de etkilediğini hatırlatan Kurum, "Depreme karşı Elazığ'ı Malatya'yı olduğu gibi Siirt'i de hazır hale getirmek zorundayız. Kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli bina tespiti yaptık, 464 tane binanın yıkımı gerçekleştirildi ancak Siirt'te tek bir riskli yapı kalmayana dek bu çalışmayı sürdürmek durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

Siirt'teki sosyal konut projelerine değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Siirt'imize 1224 konut inşası gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut kapsamında da Siirt'te 304 konut inşası yapıyoruz. Sosyal konutlarımız için 650 başvuru aldık. Siirt merkez ve Kurtalan'da bu ayın sonuna doğru kuralarımızı çekeceğiz. İnşallah konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp hak sahipleri vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, 81 il için millet bahçesi projesi olduğunu anımsatarak, Siirt'e millet bahçesi kararını alıp hızlı bir şekilde uygulamaya geçirileceğini bildirdi.

İller Bankası ve belediyeler ile atık su, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve katı atık konularında da çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kurum, "İnşallah yeni Siirt için 2023'ün Siirt'i için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda biz de bakanlık olarak üstümüze düşen görevleri yapmaya gayret göstereceğiz." dedi.