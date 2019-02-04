Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023 Yılına Kadar Bütün Kamu Kuruluşlarında "Sıfır Atık"...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023 Yılına Kadar Bütün Kamu Kuruluşlarında "Sıfır Atık"...

31 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023 yılına kadar bütün kamu kuruluşlarında "sıfır atık" uygulamasına geçeceğiz"ANKARA(İHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulun ilk gününde "sıfır atık" projesi kapsamında öğrencilerle uygulama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023 yılına kadar bütün kamu kuruluşlarında "sıfır atık" uygulamasına geçeceğiz"

ANKARA(İHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulun ilk gününde "sıfır atık" projesi kapsamında öğrencilerle uygulama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

Ziya Selçuk, Murat Kurum, Genel
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