Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023 Yılına Kadar Bütün Kamu Kuruluşlarında "Sıfır Atık"...
31 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023 yılına kadar bütün kamu kuruluşlarında "sıfır atık" uygulamasına geçeceğiz"ANKARA(İHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulun ilk gününde "sıfır atık" projesi kapsamında öğrencilerle uygulama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:45 Kaynak: İHA
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