Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, " Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Murat Kurum, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek
Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:36:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]