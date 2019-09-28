Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, " Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16
Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak