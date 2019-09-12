Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk...
Son Dakika Güncel Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk...

39 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz."

Murat Kurum, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? Son Dakika: Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]