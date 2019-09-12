Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk...
39 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz."
Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? Son Dakika: Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz