Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı

1 saat önce

Paralı poşet uygulaması hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." dedi.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'da yapılan düzenleme ile, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri 25 kuruştan satılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 4 günlük uygulama sonucunda poşet kullanımın yüzde 50 azaldığını söyleyip "Derdimiz para değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek." dedi.

HEDEF, KULLANIMI YÜZDE 90 AZALTMAK

Kurum, "2019'dan önce yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz kişi başına 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025'te 40'a düşürmek" diye konuştu.

FİLE TORBA GÖSTERDİ

Kürsüden file torba göstererek, "Eski pazar çantalarına dönmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "Plastik poşetlerin geri toplanma oranı yüzde 1. Hiçbir üreticinin yeniden üretmek işine gelmiyor. Toplanması noktasında sorun yaşıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Murat Kurum, Ekonomi, Güncel
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