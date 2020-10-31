Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "5 bina yıkıldı, enkaz altında vatandaşlarımız var" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "5 bina yıkıldı, enkaz altında vatandaşlarımız var"

31.10.2020 00:57
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremde 5 binanın yıkıldığını ve enkaz altında kalan vatandaşlar olduğunu belirterek, tüm bakanlıkların seferber olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremde 5 binanın yıkıldığını ve enkaz altında kalan vatandaşlar olduğunu belirterek, tüm bakanlıkların seferber olduğunu söyledi.

Batman İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmak üzere Batman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bugün Ege Denizinde İzmir'imizin Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevresinde Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Hemen AFED Koordinasyon Merkezi valiliğimiz bünyesinde oluşturuldu ve tüm bakanlıklarımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD'ımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm birimlerimiz İzmir ilimize ve ilçelerimize yönlendirilmiş durumdadır. İnşallah tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. AFAD Koordinasyon Merkezi kuruldu valiliğimiz bünyesinde. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşlarımıza enkaz çalışmaları yapıp, bu suretle vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmir'imize, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bakan Kurum, konuşmalarının ardından Batman programını yarıda keserek İzmir'e hareket etti. - BATMAN

Murat Kurum, Batman, Bakan, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '5 bina yıkıldı, enkaz altında vatandaşlarımız var' - Son Dakika


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