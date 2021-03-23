Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 5. İklim Eylemi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 5. İklim Eylemi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

23.03.2021 18:53
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 5. İklim Eylemi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin 26. Taraflar Konferansı'ndan beklentisi, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkemizin mevcut pozisyonu için eşitlikçi ve adil bir çözümün bulunması ve uluslararası iklim finansmanına erişim imkanlarının artırılmasıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin 26. Taraflar Konferansı'ndan beklentisi, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkemizin mevcut pozisyonu için eşitlikçi ve adil bir çözümün bulunması ve uluslararası iklim finansmanına erişim imkanlarının artırılmasıdır." dedi.

Kurum, Avrupa Birliği (AB), Çin ve Kanada ortaklığında, Çin'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen 5. İklim Eylemi Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin hemen her alanda en yoğun şekilde görüldüğü ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Kurum, sera gazı emisyonlarını 2030'da yüzde 21'e kadar artıştan azaltma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini dile getirdi.

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ile 541 eylem ve bu eylemlerden sorumlu kuruluşları belirlediklerini aktaran Kurum, tüm şehirleri kapsayan Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlandığını ve uygulamaya geçildiğini ifade etti.

Sıfır Atık Projesi ödüle layık görüldü

Özellikle geçen ay içerisinde bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin katkılarıyla hazırlanan İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesiyle kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Kurum şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, kapsamlı bir İklim Kanunu'nun hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı'nı 2050 hedefi ile güncelliyoruz. Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a çıkarıyoruz, 2050 yılında evsel atıkların düzenli depolama ile bertarafına son veriyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Sıfır Atık Proje'mizi bugün ülkemizin her noktasına, kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin tamamına yaygınlaştırdık. Sıfır Atık Proje'mizin, uluslararası alanda da takdir toplayarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görüldüğünün mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum."

"Tüm binalarımız enerji kimlik belgesine sahip olacak"

Elektrik üretiminin yüzde 52'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belirten Kurum, "2030 yılına kadar elektrik üretimimizi güneş enerjisinden 10 cigavat, rüzgar enerjisinden 16 cigavat kapasitesine çıkarıyoruz. Temiz üretim için Emisyon Ticaret Sistemi'ni hayata geçiriyoruz." dedi.

Enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik teşvikleri artırdıklarını ifade eden Kurum, 2023 yılına kadar binalarda kullanılan fosil yakıtları yüzde 25 oranında azaltacaklarını söyledi.

Kurum, "2030 yılına kadar tüm binalarımız enerji kimlik belgesine sahip olacak. Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezini ve Platformunu kuruyoruz." dedi.

"İklim değişikliğiyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

Bakan Kurum, salgının, çevre dostu bir dünya kurmanın, doğa ile kardeş olmanın ve yeşil dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kovid-19 ve iklim değişikliğiyle mücadeleye, kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Türkiye'nin, 26. Taraflar Konferansı'ndan beklentisi iklim değişikliğiyle mücadelede ülkemizin mevcut pozisyonu için eşitlikçi ve adil bir çözümün bulunması ve uluslararası iklim finansmanına erişim imkanlarının artırılmasıdır." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 5. İklim Eylemi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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