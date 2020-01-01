Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor