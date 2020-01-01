Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak"... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, '5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak'... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak"...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak" dedi. - ANKARA

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
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