Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun...

36 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun..., System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını açıkladı

Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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