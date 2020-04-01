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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümleri ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümleri ertelendi."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:50 Kaynak: AA
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