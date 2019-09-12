Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:32 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız."
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