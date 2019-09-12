Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımını etaplar halinde...
30 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımını etaplar halinde gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımını etaplar halinde gerçekleştireceğiz. İstanbul'da da bu süreçte hem valilik hem de belediyeler çok önemli bir süreci yürütüyorlar."
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