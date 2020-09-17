Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masasına konuk oldu: (1) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masasına konuk oldu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masasına konuk oldu: (1), System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Muş'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatan Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ ve Malatya'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve bölgedeki konut inşaatlarının tamamlanma zamanına ilişkin açıklama yapan Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün bakanlıkların hemen bölgeye gittiğini aktardı.

Bakan Kurum, bölgede arama-kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yaptıklarını, her köyde, sokakta, mahallede ekiplerin çalıştığını söyledi.

Elazığ ve Malatya'dan 1 ay boyunca çalışmaları yerinde takip ettiklerini anlatan Kurum, yaklaşık 25 bin bağımsız bölümden oluşan bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kentsel dönüşüm proje kapsamında aile kültürünün, sokak dokusunun yeniden yaşatılacağı konutların inşa edildiğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde etaplar halinde konutlarımızı bitirip teslim edeceğimizi ifade etmiştik. İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik. Burada 15 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Konutlarımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bizmişen'de, Malatya Pütürge'de, Doğanyol'da çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürümektedir. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kalan 15 bin konutumuzu da önümüzdeki yılın haziran ayına kadar etaplar halinde teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza sağlam, yöresel mimariye uygun, yeşil alanları olan, sosyal donatıları olan, konutlarımızı teslim edeceğiz."

"Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yaralarını saracağız"

Bölgede inşa edilen konutlara ilişkin son fotoğrafları da gösteren Kurum, şöyle devam etti:

"İhalelerimizi tamamladık. Altyapı sorunlarımız yok. Bütün altyapılara ilişkin projelerimiz, imalatlarımız tamamlandı. Şimdi de üstyapıyı tamamlayıp söz verdiğimiz şekliyle Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yaralarını sarmış olacağız. Deprem bölgesinde yaşıyoruz, sürekli depremlerle iç içeyiz. Depremlerle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yaptığımız işlerle, hazırladığımız yeni yönetmeliklerle, hazırladığımız projelerle illerimizi hazırlıklı hale getiriyoruz. Ülkemizi depreme hazırlıklı hale getirecek çalışmalarımızı, ülkemizin her yerinde sürdürüyoruz. Elazığ ve Malatya'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte sahada dokunmadığımız vatandaşımız olmadı. Hepsinin sorunlarını tek tek çözmek için çalışmalar yaptık. Şimdi de meyvelerini alıyoruz. Enkaz altında yakınları yitirmiş vatandaşlarımızın bir nebze de mutlu olduğunu görmek, dökülen gözyaşlarının sevince döndüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor."

"Elazığ ve Malatya'da 9 milyar liralık yatırım"

"Deprem bölgesinde karşılaşılan en genel problem neydi?" sorusu üzerine Kurum, şu bilgileri verdi:

"Binaların yapı ömürleri tamamlamış, yeterli mühendislik hizmeti almamış, zemin etütlerinin çok iyi yapılmamış olduğunu gördük. Bu noktada bir kısmı kaçak, bir kısmı ruhsata uymayan, projesine uymayan yapıları gördük. Sürsürü mahallesinde hem zemin iyileştirmesi yaptık hem de bodrum kat yaparak zeminin daha geniş bir alana yayılmasını sağladık. Bu çerçevede zemini emniyete alarak inşatlarımızı yaptık. Yoğunluğu kısmen azalttık. Önceki konut sayısından daha az yaparak, daha sağlam az katlı ve Elazığ, Malatya mimarisine uygun inşaatlarımızı gerçekleştirdik. Elazığ ve Malatya'da 9 milyar lirayı bulan bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım Türkiye tarihinde de bir ilktir. Tek seferde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın da 25 bin bağımsız bölümü bir yıl içerisinde tamamlayıp bitireceği bir süreci yürütüyoruz. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak bir dönüşüm projesi olacak. Elazığ ve Malatya bugünden daha güzel olacaktır. Millet bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla, yeni sağlam okulları, camileri, yürüyüş alanlarıyla daha yaşanabilir bir şehir olacaktır."

(Sürecek)

Murat Kurum, Malatya, Elazığ, konut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masasına konuk oldu: (1) - Son Dakika


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